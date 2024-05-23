Избирательный штаб Джо Байдена ищет специалиста по мемам. Об этом свидетельствует открытие вакансии по поиску специалиста в сфере сетевого контента, которую разметил штаб Байдена на сайте daybook.com.

Американское новостное издание The Washington Times написало в статье, что Байден решил пойти на подобный шаг, чтобы стать наиболее популярным кандидатом в молодежной среде.

Ранее телеканал CNN провел соцопрос среди молодого населения США в возрасте от 18 до 34 лет. Дональд Трамп опережает Байдена на 11 процентов в качестве популярности среди молодых американских граждан.

Стоит учитывать, что молодежь в большинстве случаев на стороне демократов, но Трамп сумел завоевать множество молодых избирателей Америки.

Фото: whitehouse.gov/The White House