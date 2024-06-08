Треть презервативов поступающих в продажу в нашей стране реализуются нелегально, это контрафактная продукция, сообщил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин в диалоге с корреспондентом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По мнению эксперта, изготовить резиновые средства контрацепции достаточно просто, поэтому целый ряд недобросовестных предпринимателей подделывают этот товар и заходят с ним на рынок нелегально.

В связи с этим данный товар решено включить в перечень продукции, которая подлежит обязательной маркировке. В качестве эксперимента маркировать презервативы начнут уже с 1 сентября текущего года. По его результатам после 31 августа 2025 года будет принято окончательное решение о ее введении в обязательном формате.

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