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Тарантас Ньюс: неправильное использование сцепления может привести к износу МКБ
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:39

Тарантас Ньюс: неправильное использование сцепления может привести к износу МКБ

Эксперты определили основные ошибки, которые водители совершают при управлении автомобилями с механической трансмиссией. Неправильное обращение с такой коробкой передач может привести к ускоренному износу компонентов и, как следствие, к необходимости раннего ремонта.

Первая ошибка — это неправильное использование сцепления, включая неполное выжимание. Это может привести к деформации зубцов синхронизатора, увеличению износа механизма выбора передач и проблемам с блокировочными кольцами. Кроме того, удержание сцепления в выжатом состоянии может привести к поломке выжимного подшипника до истечения его нормативного срока службы, а частое использование сцепления может перегревать его, что сокращает общий срок службы механизма.

Вторая распространенная ошибка — это включение задней передачи до полной остановки автомобиля. Эксперты подчеркивают, что такая практика может серьезно повредить трансмиссию, так как при переключении одно колесо все еще движется, а другое пытается войти в зацепление, что сопровождается стиранием концов зубьев шестерен и характерным звуком хруста.

Эти ошибки не только ускоряют износ механической коробки передач, но и могут значительно увеличить расходы на техническое обслуживание автомобиля.

Фото: commons.wikimedia.org/A Chinese ID (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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