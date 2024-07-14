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Дональд Трамп прилетел после нападения в Нью-Джерси
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Дональд Трамп прилетел после нападения в Нью-Джерси

Самолёт бывшего президент Соединенных штатов Дональда Трампа, в которого стреляли сегодня на предвыборном митинге в городе Батлер, штата Пенсильвания, приземлился в Нью-Джерси. Политик планирует провести ночь в своем частном гольф-клубе недалеко от аэропорта. Несколько часов назад его раненного кандидата в президенты США выписали из больницы.

После покушения Дональд Трамп в соцсети Truth Social высказал соболезнования семье погибшего на мероприятии и обратился со словами поддержки к родственникам участника встречи, который получил тяжелые ранения. Он также заявил о признательности сотрудникам Секретной службы США и правоохранительным органам за оперативную реакцию на атаку во время его митинга в Пенсильвании.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Белый дом (Creative Commons Attribution-ShareAlike)

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