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Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не должен был начинаться
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Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не должен был начинаться

Бывший президент США Дональд Трамп высказался о том, что украинский конфликт не должен был разгораться.

"Конфликт в Украине изначально не должен был происходить", — поделился Трамп на платформе Truth Social.

"Необходим мир и как можно скорее. Слишком много жизней унесено из-за конфликта, который никогда не должен был начаться", — добавил он.

Трамп прокомментировал таким образом публикацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который упомянул, что во время встречи с экс-президентом обсуждались пути налаживания мира.

На предвыборных дебатах 27 июня Трамп заявил, что намерен добиться разрешения украинского кризиса до возможного возвращения в Белый дом и принятия президентской присяги 20 января 2025 года. Он также указал, что конфликт в Украине "никогда бы не случился", если бы Москва относилась с уважением к американскому президенту.

Фото: dvidshub.net/Tennessee National Guard Public Affairs Office (public domain)

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