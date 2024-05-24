Автогигант Toyota Motor решил выйти из числа спонсоров Олимпийских игр и более не намерено продлевать контракт с Международным олимпийским комитетом, сообщает японское агентство Kyodo.
Соглашение с МОК концерн подписал в 2015 году, он был рассчитан до этого года включительно. По данным Kyodo, сумма договорных обязательств в общей сложности превышает 100 млрд иен (около 640 млн долларов по нынешнему курсу).
Японская корпорация предоставила в распоряжение организаторов предстоящей Олимпиады в Париже более трёх тыс. автомобилей - в основном с экологически чистыми двигателями на водородном топливе.
По информации СМИ, решение выйти из числа спонсоров связано, в частности, с недовольством бизнесменов из страны восходящего солнца эффективностью использования предоставляемых средств. В то же время Toyota Motor намерена продолжить поддержку спорта в Японии, она финансирует почти два десятка команд по бейсболу, регби и другим популярным в монархии видам спорта.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Mioarseralyain (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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