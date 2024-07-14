Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.07.2024 : 87,7427
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.07.2024 : 95,7588
Toyota планирует вернуть вездеходу Land Cruiser 70 механическую коробку передач
  1. Главная
  2. Мир

Toyota планирует вернуть вездеходу Land Cruiser 70 механическую коробку передач

Toyota планирует вернуть механическую коробку передач культовому внедорожнику Land Cruiser 70, заменив старый 4,5-литровый дизель V8 на более экологичный четырехцилиндровый 2,8-литровый турбодизель.

Новый двигатель будет работать в паре с модифицированной 5-ступенчатой коробкой передач, которая сохранит прежнюю мощность в 204 л. с., но получит уменьшенный крутящий момент — с 500 до 450 Нм.

Изменения в трансмиссии включают укороченные первые три передачи, удлинённую пятую передачу, изменённый маховик и добавленный пыльник для защиты выжимного подшипника. Системы помощи при спуске не будет, но в остальном компромиссов не предвидится.

V8 будут выпускать до сентября 2024 года для внедорожников и до конца 2025 года для пикапов, после чего на смену придёт новая связка двигателя и трансмиссии.

Фото: flickr. com/Rutger van der Maar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Хакер из США Биннс арестован в Турции по подозрению в крупнейшей хакерской атаке на AT&T

Хакер из США Биннс арестован в Турции по подозрению в крупнейшей хакерской атаке на AT&T

Американский хакер Джон Биннс, обвиняемый в утечке данных T-Mobile, был арестован в Турции по подозрению в организации крупнейшей в истории США хакерской атаки на метаданные AT&T.

Читать полностью
South China Morning Post: на Taobao продают одежду с изображениями Трампа после покушения

South China Morning Post: на Taobao продают одежду с изображениями Трампа после покушения

Китайская торговая платформа Taobao, принадлежащая Alibaba, начала продажу одежды с изображением Дональда Трампа вскоре после покушения на него. Первая партия футболок была выпущена на продажу очень быстро, собрав тысячи заказов из Китая и США в первые три часа.

Читать полностью

Общество

Эксперт

Эксперт "За Рулем" Колодочкин: вязкое моторное масло может привести к серьёзным поломкам

Использование слишком вязкого масла в автомобильном двигателе может привести к серьезным поломкам, как объяснил эксперт Михаил Колодочкин.

Читать полностью
The Indian Express: сухие семена чиа могут привести к непроходимости пищевода

The Indian Express: сухие семена чиа могут привести к непроходимости пищевода

В The Indian Express рассказали о случае непроходимости пищевода у 39-летнего мужчины после употребления сухих семян чиа, которые он съел, предварительно не замочив их.

Читать полностью

Новости