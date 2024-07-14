Toyota планирует вернуть механическую коробку передач культовому внедорожнику Land Cruiser 70, заменив старый 4,5-литровый дизель V8 на более экологичный четырехцилиндровый 2,8-литровый турбодизель.
Новый двигатель будет работать в паре с модифицированной 5-ступенчатой коробкой передач, которая сохранит прежнюю мощность в 204 л. с., но получит уменьшенный крутящий момент — с 500 до 450 Нм.
Изменения в трансмиссии включают укороченные первые три передачи, удлинённую пятую передачу, изменённый маховик и добавленный пыльник для защиты выжимного подшипника. Системы помощи при спуске не будет, но в остальном компромиссов не предвидится.
V8 будут выпускать до сентября 2024 года для внедорожников и до конца 2025 года для пикапов, после чего на смену придёт новая связка двигателя и трансмиссии.
Фото: flickr. com/Rutger van der Maar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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