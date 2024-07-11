Toyota Land Cruiser 1997 года выпуска был продан на аукционе Bring a Trailer за 170 тысяч долларов, что стало рекордом для моделей этого поколения на онлайн-площадках. Эта высокая цена объясняется идеальным состоянием внедорожника и очень низким пробегом в 7500 километров.

Автомобиль, обладающий 4,5-литровым бензиновым двигателем и рядом удобств, таких как электроприводные сиденья и кондиционер, провел большую часть времени в гараже у единственного владельца.

По мере того как ставки превысили сто тысяч долларов, за него боролись четыре покупателя, один из которых в итоге и приобрел этот почти новый Land Cruiser, сообщает Motor.

Фото: commons.wikimedia.org/Johannes Maximilian (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)