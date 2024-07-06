Японский семиместный кроссовер Toyota Rush значительно подешевел на российском рынке благодаря параллельному импорту. За последний месяц цена упала на 150 тысяч рублей, достигнув отметки в 2,459 млн рублей.

С начала года общее снижение составило 250 тысяч рублей.

Автомобиль предлагается с полным комплектом сборов и платежей за 2,65 млн рублей в Северодвинске. Rush оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 105 л. с. и 4-ступенчатой автоматикой, а также множеством опций для комфорта и безопасности, включая многофункциональное рулевое колесо и камеру заднего вида.

Фото: commons.wikimedia.org/Ethan Llamas (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)