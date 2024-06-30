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В России стал доступен новый автомобиль Toyota C-HR по цене от 3,58 млн рублей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована вчера в 16:46

В России стал доступен новый автомобиль Toyota C-HR по цене от 3,58 млн рублей

В России значительно снизились цены на популярный японский кроссовер Toyota C-HR благодаря недавнему поступлению новых партий автомобилей 2023 года выпуска. Московский дилер начал продажу модели от 3,58 млн рублей, что делает C-HR более доступным для потребителей.

Варианты оснащения включают различные двигатели и опции, например, полный привод и передовые системы безопасности и комфорта. Это значительное снижение стоимости делает Toyota C-HR привлекательным выбором на российском рынке автомобилей.

Фото: commons.wikimedia.org/Alexander-93 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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