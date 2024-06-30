В России значительно снизились цены на популярный японский кроссовер Toyota C-HR благодаря недавнему поступлению новых партий автомобилей 2023 года выпуска. Московский дилер начал продажу модели от 3,58 млн рублей, что делает C-HR более доступным для потребителей.

Варианты оснащения включают различные двигатели и опции, например, полный привод и передовые системы безопасности и комфорта. Это значительное снижение стоимости делает Toyota C-HR привлекательным выбором на российском рынке автомобилей.

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