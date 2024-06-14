Эксперты издания HotCars составили рейтинг самых надежных автомобилей Toyota за последние десять лет, которые доступны на российском рынке. Лучшей моделью эксперты признали Toyota Camry 2014 года из-за отсутствия массовых отзывных кампаний и жалоб.

В список лучших японских автомобилей также вошли Toyota Venza 2014 года и субкомпактный C-HR 2020 года. В первую пятерку попали также Toyota Corolla 2016 и RAV4 2018 года. Кроме того, в рейтинг лучших вошли Toyota Avalon, Prius, Tacoma, Tundra и Sienna.

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