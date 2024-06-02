Toyota Crown Kluger 2024, представленный в Китае, является улучшенной версией популярного Toyota Highlander. Этот новый кроссовер выделяется более привлекательной ценой, на 7 тысяч долларов ниже, чем у Highlander, и улучшенным оснащением.
В салоне установлены два 12,3-дюймовых экрана, высокопроизводительный процессор Qualcomm Snapdragon 8155 и обновленные материалы отделки. Комфорт и безопасность дополнены технологическими обновлениями и системами помощи водителю Toyota Pilot, включающими 18 функций.
Crown Kluger предлагает два варианта силовых агрегатов: 2,0-литровый турбонаддувной двигатель и гибридную систему на базе 2,5-литрового двигателя. Модель превосходит Highlander размерами, что делает её более просторной и практичной, сообщает За Рулем.
Фото: commons.wikimedia.org/Alexander Migl (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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