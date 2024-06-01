Toyota планирует продолжать выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) вплоть до их полного запрета. Подразделение Gazoo Racing, занимающееся автоспортом, убеждено в перспективности ДВС и не планирует разрабатывать мощные электромобили, предпочитая сосредоточиться на уменьшении выбросов углерода через использование и совершенствование ДВС.
Компания также исследует использование синтетического топлива для сокращения выбросов, видя в этом более доступное и практичное решение по сравнению с полной электрификацией.
Фото: commons.wikimedia.org/Matti Blume (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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