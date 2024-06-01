Toyota планирует продолжать выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) вплоть до их полного запрета. Подразделение Gazoo Racing, занимающееся автоспортом, убеждено в перспективности ДВС и не планирует разрабатывать мощные электромобили, предпочитая сосредоточиться на уменьшении выбросов углерода через использование и совершенствование ДВС.

Компания также исследует использование синтетического топлива для сокращения выбросов, видя в этом более доступное и практичное решение по сравнению с полной электрификацией.

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