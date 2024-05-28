В России активно продаются кроссоверы Toyota Frontlander, привезенные из Китая, где они известны как местные аналоги Corolla Cross. Цены на новый Toyota Frontlander 2024 года начинаются от 2 550 000 рублей, что ниже цен на некоторые китайские автомобили, официально представленные в России. Например, Omoda C5 2023 стоит от 2 679 900 рублей, Jetour Dashing в комплектации Elite — 2 839 900 рублей, а рестайлинговый Geely Coolray — от 2 609 990 рублей.

Toyota Frontlander в комплектации Premium за 2 550 000 рублей включает салон из экокожи, 17-дюймовые литые диски, рейлинги и люк на крыше. Другой экземпляр этого автомобиля, но другого цвета, предлагается в Екатеринбурге по цене 3 200 000 рублей с включением всех необходимых документов для регистрации и коммерческого утильсбора, сообщает За Рулем.

Фото: commons.wikimedia.org/Frank Schuengel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)