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В РФ стал доступен Toyota Corolla Cross за 2,83 млн рублей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:59

В РФ стал доступен Toyota Corolla Cross за 2,83 млн рублей

Toyota Corolla Cross, ранее недоступный в России, теперь доступен благодаря параллельному импорту, начиная от 2,83 млн рублей. Варианты включают 2022 год выпуска с китайского рынка или 2023 год с более полной комплектацией Pioneer Edition.

Возможности включают светодиодную оптику, системы безопасности, адаптивный круиз-контроль и панорамную крышу. В Новосибирске предлагается предзаказ за 3,2 млн рублей. Все модели оснащены 2,0-литровым бензиновым двигателем и бесступенчатым вариатором, сообщает За Рулем.

Фото: commons.wikimedia.org/Alexander Migl (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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