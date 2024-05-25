Toyota Corolla Cross, ранее недоступный в России, теперь доступен благодаря параллельному импорту, начиная от 2,83 млн рублей. Варианты включают 2022 год выпуска с китайского рынка или 2023 год с более полной комплектацией Pioneer Edition.

Возможности включают светодиодную оптику, системы безопасности, адаптивный круиз-контроль и панорамную крышу. В Новосибирске предлагается предзаказ за 3,2 млн рублей. Все модели оснащены 2,0-литровым бензиновым двигателем и бесступенчатым вариатором, сообщает За Рулем.

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