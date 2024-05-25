Toyota Corolla Cross, ранее недоступный в России, теперь доступен благодаря параллельному импорту, начиная от 2,83 млн рублей. Варианты включают 2022 год выпуска с китайского рынка или 2023 год с более полной комплектацией Pioneer Edition.
Возможности включают светодиодную оптику, системы безопасности, адаптивный круиз-контроль и панорамную крышу. В Новосибирске предлагается предзаказ за 3,2 млн рублей. Все модели оснащены 2,0-литровым бензиновым двигателем и бесступенчатым вариатором, сообщает За Рулем.
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В Китае обнаружена новая "плотоядная" инфекция, характеризующаяся некрозом органов
В Китае выявлен всплеск новой инфекции, известной как "плотоядная болезнь", вызываемая стрептококками группы А и характеризующаяся некрозом органов.
Глава Bugatti Римак предложил строить АЗС с синтетическим топливом для владельцев Bugatti
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В США разработали способ управления мышцами с помощью света
Методика оптогенетического контроля мышц с использованием света разработана сотрудниками Массачусетского технологического института. Она представляет собой новый подход к стимуляции мышечной активности, заменяя традиционное использование электричества.
Adv. Sci: обнаружены молекулы, участвующие в гиперактивации клеток мозга при деменции
Недавние исследования, опубликованные в журнале Advanced Science, выявили новые молекулы, связанные с гиперактивацией клеток мозга при болезни Альцгеймера.