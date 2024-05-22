В России начали продавать новые седаны Toyota Vios, популярные в такси азиатских стран, по цене от 2,15 млн рублей — примерно столько же, сколько стоит Lada Vesta Sportline. Эти автомобили ввозят по системе параллельного импорта, и они оснащены 1,5-литровым атмосферным мотором на 109 л. с., четырехступенчатой АКП и передним приводом.

Комплектация включает тканевую обивку сидений, аналоговую приборную панель, кондиционер, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем и электрорегулировку с подогревом боковых зеркал, сообщает За Рулем.

Фото: commons.wikimedia.org/Ethan Llamas (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)