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В Россию привезли новый седан Toyota Vios по цене от 2,15 млн рублей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:02

В Россию привезли новый седан Toyota Vios по цене от 2,15 млн рублей

В России начали продавать новые седаны Toyota Vios, популярные в такси азиатских стран, по цене от 2,15 млн рублей — примерно столько же, сколько стоит Lada Vesta Sportline. Эти автомобили ввозят по системе параллельного импорта, и они оснащены 1,5-литровым атмосферным мотором на 109 л. с., четырехступенчатой АКП и передним приводом.

Комплектация включает тканевую обивку сидений, аналоговую приборную панель, кондиционер, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем и электрорегулировку с подогревом боковых зеркал, сообщает За Рулем.

Фото: commons.wikimedia.org/Ethan Llamas (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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