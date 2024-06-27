Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.06.2024 : 87,8064
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.06.2024 : 94,1131
Товарооборот России и Индии в январе-апреле превысил 23 миллиарда долларов
  1. Главная
  2. Мир
  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 8:30

Товарооборот России и Индии в январе-апреле превысил 23 миллиарда долларов

Товарооборот российских и индийских бизнесменов с января по апрель текущего года увеличился почти на десять процентов и достиг рекордных 23,1 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой таможенные службы Индии.

Наша страна стала в итоге вторым ключевым поставщиком товаров в Индию, уступив первенство лишь китайским торговым партнерам полуострова. Их показатели превышают 32,6 миллиарда долларов.

Экспорт индийских товаров увеличился в Россию увеличился более чем на 21 процент — до 1,6 миллиарда долларов. Такой стремительный взлёт позволил РФ подняться с 33-го на 29-е место среди получателей продукции из Индии.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/ঈশান জ্যোতি বৰা (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)

Мир

Жордан Барделла выступил против поставок атакующего вооружения на Украину

Жордан Барделла выступил против поставок атакующего вооружения на Украину

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла, сменивший Марин Ле Пен на этом посту в ноябре 2022 года, выразил готовность оказать военную поддержку Украине при условии сохранения нормальных отношений с Россией. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

Читать полностью
МИД РФ не исключает понижение уровня дипотношений с государствами Запада

МИД РФ не исключает понижение уровня дипотношений с государствами Запада

Внешнеполитическое ведомство нашей страны не исключает понижение уровня дипломатических отношений с западными государствами в перспективе, данные меры изучаются уже сейчас, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия".

Читать полностью

Общество

В РФ хотят назначать стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей

В РФ хотят назначать стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей

Минобрнауки России рассматривает возможность назначения ежемесячной социальной стипендии в сумме минимального размера оплаты труда для студентов вузов, являющихся родителями детей дошкольного возраста, сообщают Ведомости.

Читать полностью
В Московском зоопарке впервые в РФ экспонируются китоглавы

В Московском зоопарке впервые в РФ экспонируются китоглавы

Все желающие полюбоваться китоглавами могут теперь это сделать в Московском зоопарке. Об этом информируют на официальном сайте мэра и правительства Москвы, сообщает РИА Новости.

Читать полностью

Новости