Товарооборот российских и индийских бизнесменов с января по апрель текущего года увеличился почти на десять процентов и достиг рекордных 23,1 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой таможенные службы Индии.

Наша страна стала в итоге вторым ключевым поставщиком товаров в Индию, уступив первенство лишь китайским торговым партнерам полуострова. Их показатели превышают 32,6 миллиарда долларов.

Экспорт индийских товаров увеличился в Россию увеличился более чем на 21 процент — до 1,6 миллиарда долларов. Такой стремительный взлёт позволил РФ подняться с 33-го на 29-е место среди получателей продукции из Индии.

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