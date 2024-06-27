Товарооборот российских и индийских бизнесменов с января по апрель текущего года увеличился почти на десять процентов и достиг рекордных 23,1 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой таможенные службы Индии.
Наша страна стала в итоге вторым ключевым поставщиком товаров в Индию, уступив первенство лишь китайским торговым партнерам полуострова. Их показатели превышают 32,6 миллиарда долларов.
Экспорт индийских товаров увеличился в Россию увеличился более чем на 21 процент — до 1,6 миллиарда долларов. Такой стремительный взлёт позволил РФ подняться с 33-го на 29-е место среди получателей продукции из Индии.
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