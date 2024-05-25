На встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым состоялся диалог о перспективах роста торгово-экономического сотрудничества двух стран.
В I квартале 2024 года увеличение товарооборота составило 22% - порядка 18 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства России. Оба государства заинтересованы в наращивании объемов и развитии сотрудничества в инвестиционной сфере, торговле, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах.
Особый вопрос повестки дня, совместные проекты в сфере образования. В России высшее образование получают более 40 тыс. туркменских студентов, из которых 7 тыс. учатся на стипендии правительства РФ. Затрагивались и вопросы строительства русских школ, открытия филиалов институтов и университетов в восточной республике.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Керри-Джо Стюарт (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).
РБК: шеф Пентагона вернулся к работе после медпроцедуры
Министр обороны Соединённых штатов Ллойд Остин после успешно проведённой медицинской процедуры, связанной с проблемами с мочевым пузырем, благополучно вернулся к работе в Пентагоне, сообщает РБК.
Reuters: диалог по использованию замороженных активов РФ идёт без накладок
Переговорный процесс внутри большой семерки алгоритма по использованию доходов от замороженных российских активов нет никаких накладок, поделилась с Reuters американский министр финансов Джанет Йеллен.
Daily Mail: скандинавская ходьба помогает похудеть в талии
Скандинавская ходьба помогает уменьшить объём эффективнее, нежели обычная, рассказал британский эксперт Майкл Мосли журналистам Daily Mail. Он сослался на исследование от 2019 года в Clinical Interventions in Aging.
Nutrients: вишня снижает риск развития заболеваний сердца
Ученые из Политехнического института в Португалии установили, что употребление вишни и других ягод оказывает расслабляющее действие на кровеносные сосуды и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний благодаря антиоксидантным свойствам плодов. Результаты опытов опубликованы в журнале Nutrients.