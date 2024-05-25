На встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым состоялся диалог о перспективах роста торгово-экономического сотрудничества двух стран.

В I квартале 2024 года увеличение товарооборота составило 22% - порядка 18 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства России. Оба государства заинтересованы в наращивании объемов и развитии сотрудничества в инвестиционной сфере, торговле, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах.

Особый вопрос повестки дня, совместные проекты в сфере образования. В России высшее образование получают более 40 тыс. туркменских студентов, из которых 7 тыс. учатся на стипендии правительства РФ. Затрагивались и вопросы строительства русских школ, открытия филиалов институтов и университетов в восточной республике.

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