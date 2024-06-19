Товарооборот нашей страны и Японии в мае текущего года снизился на 29,4% по сравнению с маем предыдущего года и едва превысил 0,5 млрд долларов, сообщает минфин страны восходящего солнца.

В основном на статистику оказала влияние ситуация в сфере топливно-энергетического сотрудничества, следует из отчёта. В частности, японские контрагенты в последнем весеннем месяце сократили объемы импорта российского угля почти на 20% и СПГ, более чем на 40%. Кроме того, Япония за указанный месяц по прежнему не приобретала в РФ нефть.

Вместе с тем восточная страна увеличила экспорт в Россию аудио- и видеоаппаратуры, без малого на 60% и мотоциклов, почти на 20%, при этом снизив продажи легковых автомобилей и компьютеров.

Помимо этого, Япония существенно сократила импорт зерновых, произведенных в России, почти на 80%. Однако японские потребители нарастила импорт российской рыбы на более чем 10% и овощей из РФ стали покупать в почти в два с половиной раза больше.

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