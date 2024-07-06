TotalEnergies подтвердила, что останется в проектах по разработке месторождений природного газа Брулпадда и Луиперд на южном шельфе ЮАР, несмотря на первоначальные планы покинуть их. Это решение последовало после переговоров с правительством ЮАР и другими заинтересованными сторонами.

В 2019 году TotalEnergies открыла месторождение Брулпадда, являющееся крупнейшим в этой части Африки, а в 2020 году рядом было обнаружено месторождение Луиперд. Общие инвестиции в разведку этих месторождений составили $400 млн, а предполагаемые расходы на разработку Брулпадда оцениваются в $3 млрд. Эти проекты важны для ЮАР, стремящейся уменьшить зависимость от угля и увеличить использование газа в энергетике, сообщает ТАСС.

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