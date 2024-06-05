Группа "Тинькофф", в которую помимо одноименного банка входят страховая компания, брокерская фирма, мобильный оператор, а также lifestyle-сервисы проводит ребрендинг. Владельцы бизнеса решили сменить название, кредитно-финансовое учреждение теперь будет называться Т-Банк, сообщается пресс-служба холдинга.
Зарегистрированная торговая марка "Тинькофф" в названии банка вместе с гербом на логотипе существовала с момента основания Олегом Тиньковым (признан решением минюста РФ иноагентом) 18 лет назад. Кроме этого бренд ассоциировался с одноименным ячменных напитком и спортивной командой велосипедистов.
"У нас есть четкое понимание и убеждение, что клиенты нас полностью ассоциируют с "Т" и щитом, — на этом строится наша стратегия дальнейшей приватизации буквы "Т" и превращения ее в универсальный визуальный атрибут наших продуктов и сервисов", — заявил в интервью "Ведомостям" председатель правления банка Станислав Близнюк.
По словам топ-менеджера в ближайшие несколько месяцев все вывески будут изменены, а банкоматы перекрашены. Стоимость всех предстоящих метаморфоз представители группы компаний не обнародуют. Но судя по оценкам специалистов рекламного бизнеса, ребрендинг может обойтись в несколько сот миллионов рублей.
Фото: NewsInfo.Ru/Олег Хвацкий
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