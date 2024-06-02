В Паттайе, Таиланд, турист из Южной Кореи лишился четырех зубов после того, как без разрешения попытался сфотографировать экзотических животных на рынке. Владелец мини-зоопарка, потребовавший за съемку плату, нанес туристу удары, когда тот бросил ему в лицо 100 батов.
Пострадавший обратился в полицию и к стоматологу, установившему стоимость лечения в 400 тыс. батов. Владелец зоопарка признал свою ошибку и извинился, но о компенсации и возможном наказании пока не сообщается, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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