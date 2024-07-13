Издание Business Insider выяснило, что разработка новых версий автопилота Tesla осуществляется с учётом стиля вождения Илона Маска. По информации из анонимных источников, нейронные сети обучались, фокусируясь на опыте вождения Маска и других VIP-водителей.

Это происходило на дорогах западного побережья и вокруг объектов Tesla, SpaceX, Twitter и домов Маска.

С момента запуска системы автопилота произошло множество аварий, включая сотни с участием автомобилей Tesla, из которых десятки закончились смертельными исходами. С января 2018 года Национальная администрация безопасности дорожного движения США расследовала 956 таких случаев.

Фото: flickr.com/Phillip Pessar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)