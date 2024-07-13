Издание Business Insider выяснило, что разработка новых версий автопилота Tesla осуществляется с учётом стиля вождения Илона Маска. По информации из анонимных источников, нейронные сети обучались, фокусируясь на опыте вождения Маска и других VIP-водителей.
Это происходило на дорогах западного побережья и вокруг объектов Tesla, SpaceX, Twitter и домов Маска.
С момента запуска системы автопилота произошло множество аварий, включая сотни с участием автомобилей Tesla, из которых десятки закончились смертельными исходами. С января 2018 года Национальная администрация безопасности дорожного движения США расследовала 956 таких случаев.
Фото: flickr.com/Phillip Pessar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Владелец Apple Watch Брик нашел свои часы с локатором спустя 1,5 года после их утери в океане
Владелец Apple Watch Джаред Брик потерял свои смарт-часы в океане в июне 2022 года во время празднования дня рождения сына на Карибах.
В турецком городе Мугла произошло смертельное ДТП с туристическим автобусом
В турецком городе Мугла произошло страшное ДТП с участием туристического автобуса, в результате которого два человека скончались, и почти 30 получили различные травмы.
Диетолог Лиминг: богатая клетчаткой пища снижает риск депрессии и болезни Альцгеймера
Британский диетолог Эмили Лиминг объяснила, что пища, богатая клетчаткой (такая как овощи, фрукты, орехи, крупы и бобовые), способствует выработке короткоцепочных жирных кислот в организме.
На Корсике обнаружили остатки дома доримской цивилизации этрусков
На Корсике археологи впервые обнаружили дом этрусков, доримской цивилизации, населявшей территорию современной Италии. Дом, построенный в VI-IV веках до нашей эры, находится на восточном побережье острова, в 800 метрах от моря.