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JATO Dynamics: Tesla Model Y признана самым продаваемым автомобилем в мире
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:09

JATO Dynamics: Tesla Model Y признана самым продаваемым автомобилем в мире

Tesla Model Y стала лидером мировых продаж автомобилей в 2023 году с рекордными 1,22 миллионами единиц, что на 64% больше по сравнению с предыдущим годом. Это значительное увеличение показывает превосходство Model Y над такими традиционными лидерами, как Toyota RAV4 и Corolla, которые ранее доминировали в рейтингах.

Успех Model Y особенно впечатляет, учитывая его отсутствие на большинстве развивающихся рынков, что указывает на его потенциал дальнейшего роста. Toyota RAV4 занял второе место с продажами в 1,07 миллиона (+5%), в то время как Corolla оказалась на четвертом месте с 803 тысячами проданных машин (-19%). Tesla Model 3 также вошла в топ-10, подчеркивая успех компании на мировом рынке.

Фото: commons.wikimedia.org/Daniel.Cardenas (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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