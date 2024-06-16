Tesla временно приостановила поставки Cybertruck из-за проблем с двигателем гигантского дворника лобового стекла, который из-за особенностей дизайна электромобиля не может быть скрыт между капотом и стеклом. Издание Electrek сообщает о задержке поставок на неделю для некоторых покупателей, вызванной этой проблемой.
В Tesla подтвердили, что планируют заменить дефектные компоненты на всех автомобилях.
Также стало известно, что дворник может самопроизвольно включаться и застревать. Официального отзыва пока не объявлено, но ожидается, что компания скоро предоставит более подробную информацию и планы по решению проблемы.
Фото: commons.wikimedia.org/A1C6 (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Lexus представил внедорожник GX с печью для пиццы и винным шкафом
Автомобильный бренд Lexus в партнёрстве с компанией Monogram, специализирующейся на бытовой технике, разработал уникальную версию внедорожника GX, оснащённую электрической печью для пиццы, имитирующей дровяную кирпичную печь.
В нескольких странах Латинской Америки открылась фотовыставка "Успехи и достижения России"
Фотовыставка "Успехи и достижения России" открылась одновременно в шести странах Латинской Америки: Мексике, Аргентине, Никарагуа, Панаме, Сальвадоре и Перу.
Врач Пащенко: препарат от рака достарлимаб еще нельзя рекомендовать для широкого применения
Врач Наталья Пащенко рассказала о новом классе препаратов от рака, среди которых препарат достарлимаб, показавший высокую эффективность в лечении рака в клинических испытаниях, приведя к ремиссии у всех участников.
В США разработали ГМ-табачное растение, которое выработало аналоги сахаров из женского молока
Американские ученые из Университета Калифорнии в Беркли разработали генетически модифицированное табачное растение Nicotiana benthamiana, которое теперь может производить олигосахариды, аналогичные тем, что содержатся в женском молоке.