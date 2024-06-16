Tesla временно приостановила поставки Cybertruck из-за проблем с двигателем гигантского дворника лобового стекла, который из-за особенностей дизайна электромобиля не может быть скрыт между капотом и стеклом. Издание Electrek сообщает о задержке поставок на неделю для некоторых покупателей, вызванной этой проблемой.

В Tesla подтвердили, что планируют заменить дефектные компоненты на всех автомобилях.

Также стало известно, что дворник может самопроизвольно включаться и застревать. Официального отзыва пока не объявлено, но ожидается, что компания скоро предоставит более подробную информацию и планы по решению проблемы.

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