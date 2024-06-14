На недавнем годовом собрании акционеров Tesla Илон Маск продемонстрировал три новых автомобиля, описанные им как "довольно необычные". Эта презентация была эксклюзивной для акционеров компании.
Один из представленных автомобилей, вероятно, является моделью Robocab, оснащённой технологией автономного управления. Дату официального представления этой модели Маск анонсировал на 8 августа, что ожидается с большим интересом.
На опубликованных снимках из презентации видны силуэты трёх транспортных средств: два из них малогабаритные автомобили, а третий — больший автомобиль, который может быть внедорожником или фургоном. Существует предположение, что более крупная модель может быть так называемым Robovan, о котором ходят слухи с 2022 года и который также был упомянут Маском, хотя с тех пор подробностей о нём не появлялось.
Таким образом, детали новых моделей остаются в тайне до официального анонса, а общественность в предвкушении новинок должна будет подождать до конца лета.
Фото: flickr.com/Phillip Pessar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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