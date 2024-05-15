Боевая машина поддержки танков "Терминатор" в полной мере показала свои возможности в боевых условиях, поделился с РИА Новости военнослужащий группировки "Юг", наводчик-оператор с позывным "Столин". Тактико-технические характеристики адаптированы как к полевым боям, так и к работе в городских условиях, локациях населенных пунктов.
"Ну поначалу отработали по нам ПТУР (противотанковый ракетный комплекс - ред.), затем отработали "Камикадзе" (FPV-дронами - ред.), сколько штук - не считали, ну а в конце накрыли кассетными боеприпасами. И ничего, мы отработали, задачу выполнили", - делится военный с агентством.
Машину приняли на вооружение шесть лет назад. Активно задействовали в СВО летом 2022-го года. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.
Фото: vitalykuzmin.net/Кузьмин Виталий Владимирович/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
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