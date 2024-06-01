Чиновники Еврокомиссии считают Telegram проблемой из-за отсутствия контроля и фейковых новостей, распространяемых в русскоязычном сегменте мессенджера, сообщает Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по вопросам европейских ценностей и прозрачности Веру Юрову.

По данным еврорегуляторов в настоящий момент у ресурса почти 42 млн пользователей в ЕС. Это ниже порога в 45 млн, установленного законом объединения о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Нормативный акт заработал в государствах ЕС минувшей зимой, он предполагает значительное ужесточение правил по борьбе с распространением дезинформации и нелегального контента для крупных платформ. Еврочиновники хотят подвести под действие этих положений и работу детища Павла Дурова.

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