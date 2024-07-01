В Telegram появилась новая схема кражи криптовалюты через фишинговых ботов. Мошенники находят пользователей, желающих обменять криптовалюту в P2P-маркете мессенджера, и убеждают их пройти фальшивую KYC-верификацию, ссылаясь на безопасность и регуляторные требования.

Пользователи должны перейти по ссылке на поддельного Telegram-бота, авторизоваться и отключить двухфакторную аутентификацию. В результате злоумышленники получают доступ к аккаунту и криптокошельку жертвы.

"Лаборатория Касперского" предупреждает, что запрос на отключение двухфакторной аутентификации и предоставление одноразового кода является явным признаком мошенничества, сообщает 4pda.

Фото: flickr.com/Yuri Samoilov (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)