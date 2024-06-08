Telegram столкнулся с крупным сбоем в своей работе, который продолжался более 90 минут вечером субботы, 8 июня. Доступ к сервису был ограничен в течение этого времени.

"Проблемы с приложением начались примерно в 21:20, когда у пользователей возникли трудности с отправкой сообщений и загрузкой фото и видео."

Основные жалобы исходили от пользователей в Москве и Санкт-Петербурге, но также зарегистрированы проблемы в городах США, Франции, Португалии, Чехии, Бельгии, Италии, Германии и в других странах, согласно информации с сайта Downdetector.

Фото: flickr.com/Yuri Samoilov (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)