Teclast представила новый планшет T65 Max, идеально подходящий для просмотра мультимедийного контента благодаря его большому 13-дюймовому IPS-дисплею с разрешением 1920×1200 пикселей.

Устройство работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G99 с 8 ГБ ОЗУ, расширяемыми до 20 ГБ за счёт виртуальной памяти, и имеет встроенный накопитель на 256 ГБ. Планшет оснащён 13-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, поддерживает 4G, Wi-Fi и Bluetooth, и имеет аккумулятор на 10 000 мАч, обеспечивающий до 9 часов просмотра видео.

Teclast T65 Max также включает в себя четырёхдинамиковую акустическую систему и работает под управлением Android 14. С 1 по 7 июня 2024 года планшет можно приобрести по специальной цене в 17 865 рублей на AliExpress, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Wizzard (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)