Китайская торговая платформа Taobao, принадлежащая Alibaba, начала продажу одежды с изображением Дональда Трампа вскоре после покушения на него. Первая партия футболок была выпущена на продажу очень быстро, собрав тысячи заказов из Китая и США в первые три часа.

В это время реакция большинства мировых правительств на событие еще не последовала.

В США также наблюдается тренд на коммерциализацию изображений Трампа в связи с покушением, в частности, футболки с его фотографией стали популярны после инцидента на митинге.

Фото: dvidshub.net/Tennessee National Guard Public Affairs Office (public domain)