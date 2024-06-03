Продажи китайских внедорожников марки Tank в России значительно возросли в апреле 2024 года, достигнув 2417 единиц, что на 368% больше, чем в апреле предыдущего года. Основной объем продаж приходится на модели Tank 300 и Tank 500, к тому же были проданы несколько экземпляров новой модели Tank 400, который пока что поставляется в Россию неофициально.
Tank 300 продается по цене от 4.2 до 4.8 миллиона рублей, а Tank 500 — от 6.5 до 7.1 миллиона рублей. Обе модели оснащены передовыми технологиями, включая различные варианты привода и коробки передач. Tank 400, новая модель, имеет гибридную силовую установку мощностью 408 лошадиных сил и оценивается примерно в 5 миллионов рублей на маркетплейсах, хотя официальная цена пока не объявлена, сообщает Motor.
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