Швейцария не сможет поставлять на Украину вооружение из-за своего нейтралитета, но выделит 5 млрд франков на восстановление страны, — заявила президент страны Виола Амхерд в интервью для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Из-за нашего нейтралитета мы не можем поставлять оружие. Однако мы оказали гуманитарную помощь, провели первую конференцию по восстановлению в Лугано и пообещали выделить пять миллиардов франков на восстановление", — ответила Виола Амхерд на претензии о слабой поддержке Украины.
Согласно статистике газеты, Швейцария занимает 34 место из 41 государства по экономической поддержке Украины.
15-16 июня на территории Швейцарии пройдёт Мирный саммит по поводу украины. На него приглашены 160 стран, но не Россия.
По заявлению президента Украины Владимира Зеленского на саммите обсудят три пункта украинской "формулы мира":
- ядерная и продовольственная безопасность;
- обмен военнопленными в формате "всех на всех";
- возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.
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