Очевидцы террористической атаки киевских подразделений на пляж в Севастополе рассказывают о нетипичных ранениях, пострадавших от удара кассетных боеприпасов по месту массового скопления мирных граждан, сообщает РИА Новости. В частности владелец кафе в прибрежной зоне, где прятались отдыхающие при нападении ВСУ, так описывает характер травм женщин и детей.

"Никогда не видел такого типа осколочных ранений — они не кровоточат. Я осматривал одну девушку ей прилетел осколок 2,5 на 2,5 сантиметра в брюшную полость и при этом рана не кровила. Был еще один мужчина лет 50 буквально "рябой" от осколков по всему телу, при этом в сознании на ногах, шока нет", — поделился собеседник агентства.

Хозяин точки общепита, по первому образованию военный врач, предположил, что такой эффект создан террористами для усложнения первичной диагностики раненных.

23 июня украинские террористы при поддержки США ударили по Севастополю пятью американскими ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Один из боезарядов взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхали сотни мирных граждан.

По последним данным, ранения различной степени тяжести получили 153 человека. Жертвами атаки стали четыре человека, двое из которых — дети.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Вадим Индикин (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)