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Автоэксперт Зиновьев: в России доступен Suzuki Grand Vitara по цене до 1,5 млн рублей
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Автоэксперт Зиновьев: в России доступен Suzuki Grand Vitara по цене до 1,5 млн рублей

Автоэксперт из "За рулем" Сергей Зиновьев рассказал, что на российском рынке подержанных автомобилей можно приобрести надежный Suzuki Grand Vitara III по стоимости, сопоставимой с Lada Niva Travel, то есть до 1,5 млн рублей.

Зиновьев рассказал, что основные версии двигателей этой модели — атмосферные 2.0 (140 л. с.) и 2.4 (169 л. с.). Двухлитровый двигатель, по его словам, более предпочтительный, так как способен прослужить до 400 тысяч км, при этом возможен ремонт. Среди обязательных работ он отметил замену водяного насоса и цепи ГРМ, а также борьбу с увеличивающимся расходом масла по мере накопления пробега.

Эксперт также подчеркнул, что автомобиль обладает надежной трансмиссией, включая гидроавтоматы и механическую коробку передач. Suzuki Grand Vitara III хорошо защищен от коррозии, однако имеет некоторые недостатки, такие как отсутствие сенсорных экранов, некачественная магнитола и ограниченное количество удобств. Несмотря на это, основное преимущество модели — ее внедорожные качества, что делает ее привлекательной для покупателей.

Фото: commons.wikimedia.org/Marek Ślusarczyk (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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