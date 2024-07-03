Автоэксперт из "За рулем" Сергей Зиновьев рассказал, что на российском рынке подержанных автомобилей можно приобрести надежный Suzuki Grand Vitara III по стоимости, сопоставимой с Lada Niva Travel, то есть до 1,5 млн рублей.

Зиновьев рассказал, что основные версии двигателей этой модели — атмосферные 2.0 (140 л. с.) и 2.4 (169 л. с.). Двухлитровый двигатель, по его словам, более предпочтительный, так как способен прослужить до 400 тысяч км, при этом возможен ремонт. Среди обязательных работ он отметил замену водяного насоса и цепи ГРМ, а также борьбу с увеличивающимся расходом масла по мере накопления пробега.

Эксперт также подчеркнул, что автомобиль обладает надежной трансмиссией, включая гидроавтоматы и механическую коробку передач. Suzuki Grand Vitara III хорошо защищен от коррозии, однако имеет некоторые недостатки, такие как отсутствие сенсорных экранов, некачественная магнитола и ограниченное количество удобств. Несмотря на это, основное преимущество модели — ее внедорожные качества, что делает ее привлекательной для покупателей.

Фото: commons.wikimedia.org/Marek Ślusarczyk (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)