В России снизилась цена на японский кроссовер Suzuki Fronx, который теперь предлагается по цене от 2,7 млн рублей, что на 300 тысяч меньше его предыдущей стоимости в 3 млн рублей. Эта модель оборудована 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 103 л. с. и четырехступенчатой АКП.

В базовой комплектации кроссовер имеет 16-дюймовые литые диски, LED фары и мультимедийную систему с сенсорным экраном.

Fronx предназначен для городских условий и выгодно отличается от своих китайских конкурентов, таких как Geely Coolray и Jetour Dashing, благодаря более низкой цене при сопоставимом уровне оснащения, сообщает За Рулем.

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