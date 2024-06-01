В России снизилась цена на японский кроссовер Suzuki Fronx, который теперь предлагается по цене от 2,7 млн рублей, что на 300 тысяч меньше его предыдущей стоимости в 3 млн рублей. Эта модель оборудована 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 103 л. с. и четырехступенчатой АКП.
В базовой комплектации кроссовер имеет 16-дюймовые литые диски, LED фары и мультимедийную систему с сенсорным экраном.
Fronx предназначен для городских условий и выгодно отличается от своих китайских конкурентов, таких как Geely Coolray и Jetour Dashing, благодаря более низкой цене при сопоставимом уровне оснащения, сообщает За Рулем.
Фото: commons.wikimedia.org/Oq10pass (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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