В Подмосковье обнаружены тела членов экипажа самолета, потерпевшего крушение. Для их идентификации потребуется проведение генетической экспертизы, сообщили в правоохранительных органах ТАСС.

"На месте падения самолета в Московской области найдены тела членов экипажа. Для их опознания потребуется молекулярно-генетическая экспертиза", — сообщил представитель агентства.

Правоохранительные органы также уточнили, что следственные действия на месте происшествия завершатся в субботу.

Фото: Telegram-канал "Авиаторщина"