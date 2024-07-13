В Подмосковье обнаружены тела членов экипажа самолета, потерпевшего крушение. Для их идентификации потребуется проведение генетической экспертизы, сообщили в правоохранительных органах ТАСС.
"На месте падения самолета в Московской области найдены тела членов экипажа. Для их опознания потребуется молекулярно-генетическая экспертиза", — сообщил представитель агентства.
Правоохранительные органы также уточнили, что следственные действия на месте происшествия завершатся в субботу.
Фото: Telegram-канал "Авиаторщина"
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