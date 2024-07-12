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Минпромторг РФ: разбившийся Sukhoi Superjet 100 не является полностью импортозамещённым
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Минпромторг РФ: разбившийся Sukhoi Superjet 100 не является полностью импортозамещённым

Sukhoi Superjet, разбившийся в Подмосковье, не был полностью оснащён компонентами российского производства. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.

Самолёт, упавший под Коломной, эксплуатировался одной из гражданских авиакомпаний и выполнял перегонный полёт.

"Это не новая модификация Sukhoi Superjet 100NEW-95, которая в настоящее время находится на стадии лётных испытаний в районе Жуковского и готовится к посадке", — подчеркнули в министерстве.

Фото: Telegram-канал "Авиаторщина"

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