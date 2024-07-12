Из авиационных источников поступила информация, что лайнер Sukhoi Superjet 100NEW-95 с бортовым номером RA-89049 принадлежит компании "Газпромавиа". Самолет выполнял рейс из Луховиц в аэропорт "Внуково".
В результате катастрофы погибли три члена экипажа.
По сообщению телеграм-канала Baza, непосредственно перед крушением, самолет отправлял сигнал о бедствии. Согласно данным сайта FlightRadar24, после взлета самолет продолжительное время выполнял круги в воздухе, вероятно, для сжигания топлива, после чего на третьем круге упал в лесной массив.
Фото: flickr.com/SuperJet International (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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