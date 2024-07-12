Экстренные службы проводят проверку данных о крушении пассажирского самолета Superjet 100 в районе Подмосковья, как сообщает телеграм-канал 112.
Согласно источнику, поступила информация о возможном падении самолета Superjet 100 в окрестностях Коломны. На данный момент неизвестно, находились ли пассажиры на борту в момент инцидента. Телеграм-канал отмечает, что полученные данные еще не подтверждены.
Фото: flickr.com/SuperJet International (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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