Басманный суд столицы заочно арестовал Юлию Навальную по делу об участии в экстремистском сообществе. Женщина объявлена в международный розыск.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия в отношении Навальной Юлии Борисовны и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации", - говорится в решении судебной инстанции.

Оппозиционерке вменяют вменяют участие в экстремистском сообществе, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Sudy Moscou (Creative Commons Attribution-ShareAlike)