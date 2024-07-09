Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.07.2024 : 88,0031
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.07.2024 : 95,3447
Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную, вдова объявлена в розыск.
  1. Главная
  2. Происшествия

Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную, вдова объявлена в розыск.

Басманный суд столицы заочно арестовал Юлию Навальную по делу об участии в экстремистском сообществе. Женщина объявлена в международный розыск.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия в отношении Навальной Юлии Борисовны и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации", - говорится в решении судебной инстанции.

Оппозиционерке вменяют вменяют участие в экстремистском сообществе, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Sudy Moscou (Creative Commons Attribution-ShareAlike)

Мир

Der Standard: Австрия сформировала комиссию для выхода из контрактов с

Der Standard: Австрия сформировала комиссию для выхода из контрактов с "Газпромом"

Министерство энергетики Австрии детально изучает долгосрочные контракты с ПАО "Газпром" дабы выяснить, каков механизм выхода из них. Сформирована даже специальная комиссия из юристов, бухгалтеров, экономистов, сообщает издание Der Standard.

Читать полностью
МИД: Россия примет меры из-за сотрудничества Японии и НАТО

МИД: Россия примет меры из-за сотрудничества Японии и НАТО

Россия примет определенные меры, включая военно-техническую сферу, в случае принятия Японией конкретных мер для расширения сотрудничества с НАТО, высказал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в ответ на вопрос РИА Новости.

Читать полностью

Общество

В Госдуме предложили признать Пугачеву иноагентом

В Госдуме предложили признать Пугачеву иноагентом

Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев призвал признать Аллу Пугачеву иностранным агентом и лишить ее имущества за порочение российской армии.

Читать полностью
Психолог Леонова: Молодожёнам нужно жить отдельно от родителей

Психолог Леонова: Молодожёнам нужно жить отдельно от родителей

Психолог Алёна Леонова рассказала, почему в российских семьях молодым жить с родителями труднее, чем в кавказских домах.

Читать полностью

Новости