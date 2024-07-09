Басманный суд столицы заочно арестовал Юлию Навальную по делу об участии в экстремистском сообществе. Женщина объявлена в международный розыск.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия в отношении Навальной Юлии Борисовны и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации", - говорится в решении судебной инстанции.
Оппозиционерке вменяют вменяют участие в экстремистском сообществе, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
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