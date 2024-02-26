В России разработали систему "Ступор" по противодействию украинским беспилотникам

В России была создана комплексная система по защите от вражеских беспилотников под названием "Ступор".

Система по-своему уникальна. Она снабжена несколькими сканерами, которые обнаруживают дроны на радиочастотном и оптическом уровнях. "Ступор" оборудована оригинальным ПО, которое было специально разработано для неё. Программное обеспечение эффективно выполняет свои функции, а также минимизирует количество ложных тревог и срабатываний.

Данная система в нынешней действительности является ценным инструментом, который с помощью новаторского подхода может практически свести на ноль атаки беспилотников на территории России и приграничных зонах, считает Владислав Кустарев, директор компании, разработавшей систему "Ступор".

В наше время множество украинских беспилотников атакуют гражданскую и военную инфраструктуру России. Постоянно задействовать систему ПВО - опрометчиво. Именно поэтому необходим механизм специального назначения, который будет специализироваться на создании государственной безопасности от летальных объектов, носящих деструктивный и опасный характер, добавил Кустарев.

Также стоит отметить, что в ПО для комлекса "Ступор" входят две функции: "Шторм" и "Штиль". За счёт этих двух программ система распознает вражеский летательный объект на расстоянии пяти километров, заключили разрабочики.