Правящая коалиция лидирует в 85 из 89 городах и муниципалитетах, в том числе в Белграде, где голосование состоялись повторно из-за митингов оппозиции, заявил председатель входящей в объединение Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич, сообщает Reuters.
Лишь в четырех территориях республики, Тутина, Бачка-Тополы, Сенты и Канижи, на первые места выходят противники нынешнего главы государства Александра Вучича. Согласно регламенту, предварительные результаты Центральная избирательная комиссия Сербии должна объявить 3 июня не позднее 20:00 по местному времени.
В преддверии дня гослосования представители побеждающего объединения политических партий заявили, что новое правительство страны намерено сохранить контакт с Россией в прежнем объеме.
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В КНР выявили супружескую пару шпионов британской разведки MI6
Двое китайских граждан: мужчина по фамилии Ван и его жена Чжоу, выявлены спецслужбами Поднебесной, заявило Министерство государственной безопасности КНР. По предварительным данным речь идёт о завербованных агентами британской разведслужбы MI6 двух сотрудников центральных государственных органов Китая.
Глава МВД Ихусан: Мальдивы введут запрет на въезд по израильским паспортам
Мальдивы решили ограничить доступ в страну для израильских граждан из-за нестабильности, вызванной последними событиями в секторе Газа. Согласно информации главы МВД Ихусана для газеты Sun, такое решение было принято министерством внутренних дел Мальдив.
Мясников: прогулки способствуют насыщению сердца кислородом
Мясников рекомендует пациентам, которые перенесли инфаркт, сохранять постоянную связь с их лечащим врачом.
Food & Function: клюква необходима для здоровья сердца
В Лондоне провели исследование, которое показало, что включение клюквы в ежедневный рацион способствует улучшению состояния сердечно-сосудистой системы.