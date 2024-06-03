Правящая коалиция лидирует в 85 из 89 городах и муниципалитетах, в том числе в Белграде, где голосование состоялись повторно из-за митингов оппозиции, заявил председатель входящей в объединение Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич, сообщает Reuters.

Лишь в четырех территориях республики, Тутина, Бачка-Тополы, Сенты и Канижи, на первые места выходят противники нынешнего главы государства Александра Вучича. Согласно регламенту, предварительные результаты Центральная избирательная комиссия Сербии должна объявить 3 июня не позднее 20:00 по местному времени.

В преддверии дня гослосования представители побеждающего объединения политических партий заявили, что новое правительство страны намерено сохранить контакт с Россией в прежнем объеме.

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