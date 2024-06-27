Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.06.2024 : 87,8064
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.06.2024 : 94,1131
В РФ хотят назначать стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей
  1. Главная
  2. Общество
  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 8:43

В РФ хотят назначать стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей

Минобрнауки России рассматривает возможность назначения ежемесячной социальной стипендии в сумме минимального размера оплаты труда для студентов вузов, являющихся родителями детей дошкольного возраста, сообщают Ведомости.

В профильном ведомстве сообщили, что сейчас в 452 университетах страны женщины, родившие ребенка во время обучения, уже получают материальную помощь. В 347 вузах оказывается финансовая поддержка одиноким матерям или отцам.

В будущем году минимальный размер оплаты труда в нашей стране вырастет на 15% и превысит 22 тыс. руб. в месяц, анонсировал изменения председатель правительства России Михаил Мишустин в начале июня.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/cuboulder (Creative Commons Посвящение CC0 1.0)

Мир

ЕС ввёл механизм компенсации убытков для ушедших из России компаний

ЕС ввёл механизм компенсации убытков для ушедших из России компаний

Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций разработал новый юридический инструмент, позволяющий европейским компаниям требовать компенсацию за ущерб, причиненный им в России. Этот механизм является ответом на российские контрсанкционные меры и судебные взыскания с европейских компаний.

Читать полностью
Жордан Барделла выступил против поставок атакующего вооружения на Украину

Жордан Барделла выступил против поставок атакующего вооружения на Украину

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла, сменивший Марин Ле Пен на этом посту в ноябре 2022 года, выразил готовность оказать военную поддержку Украине при условии сохранения нормальных отношений с Россией. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

Читать полностью

Общество

Володин: многодетные родители освобождаются от комиссий при оплате услуг ЖКХ

Володин: многодетные родители освобождаются от комиссий при оплате услуг ЖКХ

Семьи, имеющие трёх и более детей, получающие пенсию люди, инвалиды, а также вышедшие в отставку ветераны боевых действий освобождаются от обязательной комиссии при отчислении денежных средств за услуги ЖКХ. Законопроект начнёт иметь юридическую силу с начала июля текущего года, информировал спикер ГД Вячеслав Володин в своём официальном Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Читать полностью
В Московском зоопарке впервые в РФ экспонируются китоглавы

В Московском зоопарке впервые в РФ экспонируются китоглавы

Все желающие полюбоваться китоглавами могут теперь это сделать в Московском зоопарке. Об этом информируют на официальном сайте мэра и правительства Москвы, сообщает РИА Новости.

Читать полностью

Новости