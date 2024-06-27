Минобрнауки России рассматривает возможность назначения ежемесячной социальной стипендии в сумме минимального размера оплаты труда для студентов вузов, являющихся родителями детей дошкольного возраста, сообщают Ведомости.
В профильном ведомстве сообщили, что сейчас в 452 университетах страны женщины, родившие ребенка во время обучения, уже получают материальную помощь. В 347 вузах оказывается финансовая поддержка одиноким матерям или отцам.
В будущем году минимальный размер оплаты труда в нашей стране вырастет на 15% и превысит 22 тыс. руб. в месяц, анонсировал изменения председатель правительства России Михаил Мишустин в начале июня.
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