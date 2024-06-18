Налоговые органы с будущего года запускают автоматизированную систему для присвоения физическим лицам налогового резидентства — на основе данных о загранпаспортах и пересечении границы. Сейчас статус определяют по штампам в главном документе гражданина зачастую физически. Новые опции станут одним из разделов автоматизированной системы "Налог-3", сообщают в фискальном ведомстве.

Сейчас налоговыми резидентами нашей страны являются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, независимо от наличия гражданства или вида на жительство.

Эксперты связывают введение новации отчасти с проведением налоговой реформы в части перехода к прогрессивной шкале НДФЛ. Технология поможет лучше администрировать доходы и начислять налог на доходы физических лиц с высокими доходами, в отношении которых и будет действовать повышенная ставка.

По действующему законодательству именно от категории налогоплательщика как резидента или нерезидента непосредственно определяется уровень налогообложения граждан, иностранцев и лиц без гражданства.

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