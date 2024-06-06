SpaceX, принадлежащая Илону Маску, успешно запустила ракету-носитель с прототипом Starship с космодрома Бока-Чика в Техасе. Это был четвертый испытательный орбитальный запуск, транслировавшийся через платформу X.

План предусматривает посадку корабля в Индийском океане, а ускоритель Super Heavy уже совершил первое успешное приводнение в Мексиканском заливе. Предыдущие три попытки запустить Starship не увенчались успехом, последняя из которых произошла в марте 2024 года и закончилась потерей корабля при входе в атмосферу.

Система Starship предназначена для различных миссий, включая пилотируемые полеты, вывод спутников, и миссии на Луну и Марс, с возможностью многоразового использования ускорителя Super Heavy и вертикальной посадки.

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