SpaceX, принадлежащая Илону Маску, успешно запустила ракету-носитель с прототипом Starship с космодрома Бока-Чика в Техасе. Это был четвертый испытательный орбитальный запуск, транслировавшийся через платформу X.
План предусматривает посадку корабля в Индийском океане, а ускоритель Super Heavy уже совершил первое успешное приводнение в Мексиканском заливе. Предыдущие три попытки запустить Starship не увенчались успехом, последняя из которых произошла в марте 2024 года и закончилась потерей корабля при входе в атмосферу.
Система Starship предназначена для различных миссий, включая пилотируемые полеты, вывод спутников, и миссии на Луну и Марс, с возможностью многоразового использования ускорителя Super Heavy и вертикальной посадки.
Фото: flickr.com/Steve Jurvetson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Паломеро: ВС РФ откроет огонь по западным инструкторам
Бывший руководитель Главного штаба ВВС Франции Жан-Поль Паломеро заявил в эфире LCI, что западные инструкторы на территории Украины могут подвергаться атакам со стороны российских сил, если они окажутся поблизости от фронта или стратегически важных объектов.
Дочерний бренд Nothing CMF анонсировал оранжевый смартфон Phone 1 с необычным дизайном
Компания CMF, дочерний бренд Nothing, анонсировала выпуск своего первого смартфона Phone 1 с необычным дизайном. Смартфон окрашен в оранжевый цвет и оснащён экокожей на задней панели, на которой также расположен необычный элемент в виде колесика, функционал которого пока не раскрыт.
Quto: за три года УАЗ Патриот подорожал на 700 тыс. рублей
Стала известна информация об изменениях в стоимости внедорожника "УАЗ Патриот". Согласно данным quto.ru, за последние три года цена на автомобиль выросла на 700 тысяч рублей.
Российский научный фонд профинансировал 60 прикладных проектов за 2023 год
В 2023 году Российский научный фонд (РНФ) профинансировал 60 проектов прикладных исследований, как рассказал его генеральный директор Владимир Беспалов.