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Четвертый испытательный полет Starship запланировали на 6 июня
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 23:22

Четвертый испытательный полет Starship запланировали на 6 июня

SpaceX планирует провести четвертый испытательный полет своей ракеты Starship 6 июня. Основная цель этого полета — демонстрация возможностей по возвращению на Землю и повторному использованию системы, состоящей из ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship.

Полет будет выполнен по той же траектории, что и предыдущий запуск, с ожидаемой посадкой в Индийском океане.

Третий испытательный полет в марте 2024 года закончился потерей Starship. Планы SpaceX включают использование Starship для многоразовых миссий на различные орбиты и к другим небесным телам, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Jared Krahn (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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