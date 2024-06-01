SpaceX планирует провести четвертый испытательный полет своей ракеты Starship 6 июня. Основная цель этого полета — демонстрация возможностей по возвращению на Землю и повторному использованию системы, состоящей из ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship.
Полет будет выполнен по той же траектории, что и предыдущий запуск, с ожидаемой посадкой в Индийском океане.
Третий испытательный полет в марте 2024 года закончился потерей Starship. Планы SpaceX включают использование Starship для многоразовых миссий на различные орбиты и к другим небесным телам, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Jared Krahn (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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