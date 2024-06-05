На ПМЭФ-2024 были представлены планы о запуске новой российской спутниковой связи "Интернет из России" компанией "Техноджет". Проект включает в себя использование новых технологий, таких как фазированные антенные решетки и специализированное ПО, что должно обеспечить превосходство скорости передачи данных на 17-50% по сравнению с современными стандартами.

Спутники этого проекта смогут обслуживать до 144,000 абонентов каждый, что в пять раз больше, чем у конкурента Starlink.

Руководство "Техноджет" заявляет, что проект даст России глобальное лидерство в области информационно-коммуникационных систем и технологический суверенитет. АО "ГЛОНАСС" также анонсировало создание своей системы низкоорбитальной спутниковой связи, с подробностями которой планируют выйти на форуме "Архипелаг".

Фото: noirlab.edu/M.Lewinsky (Creative Commons Attribution 4.0 International license)