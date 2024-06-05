Ресторатор и рэпер Тимати (Тимур Юнусов), заявил, что не осведомлен о планах американской компании Starbucks вернуться на российский рынок. Он подчеркнул, что его интересует только работа его собственной сети кофеен Stars Coffee, которая является рыночным лидером с более чем 120 точками.

Юнусов отметил, что за последние три года прибыль Stars Coffee превзошла допандемийные показатели Starbucks на 5%.

Starbucks приостановила свою деятельность в России в марте 2022 года, после чего бизнес был перезапущен как Stars Coffee новыми владельцами, включая Юнусова, сообщает РИА Новости.

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